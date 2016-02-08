مصر.. إجراءات مشددة لمنع دخول فيروس زيكا

اتخذت مصر إجراءات مشددة لمنع انتقال فيروي زيكا عن طريق النقل الجوي. وعقدت اللجنة الدائمة المشكلة من حسام كمال وزير الطيران المدني، وتضم ممثلين عن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ووزارة الصحة والسكان والحجر الصحي بمجال طوارئ الصحة العامة، لبحث الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض عن طريق حركة النقل الجوي.

وناقشت اللجنة الإجراءات والتوصيات التي ستتخذها مصر في المطارات المصرية وشركات الطيران العاملة فيها، وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا الموسمية، ومتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، وفيرس كورونا، ومرض ايبولا ومرض الكوليرا الذي انتشر في بعض البلاد العربية، وكذلك فيروس زيكا.

وتطرق الاجتماع إلى جداول التدريب المختلفة للعاملين بالحجر الصحى والمتعاملين مع المسافرين مثل أفراد الركب الطائر والعاملين بالمطارات وشركات الطيران العاملة، وذلك لرفع درجة الكفاءة والوعي الصحي للتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بأي من الأمراض المعدية.

وتناولت اللجنة إمكانية إجراء تجربة طوارئ داخل ميناء القاهرة الجوي للتعامل مع حالة إصابة بأحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة، ويجري الآن التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد ميعاد التجربة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ عدة إجراءات وقائية بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمواجهة انتشار فيروس زيكا، ومنها توزيع إرشادات وزارة الصحة على المسافرين تتضمن البلاد الموبوءة بالفيروس في دول أميركا اللاتينية والوسطى وإفريقيا، وكذلك أعراض المرض وطرق الإصابة والوقاية، فضلا عن تسريع التعامل مع الحالات المشتبه بها.