مصر.. الشاب الإيطالي توفي بإصابة قاتلة في العنق

رغم التكتم الشديد من السلطات المصرية على مقتل الشاب الإيطالي في القاهرة، فإن بعض المعلومات تسربت حول تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف على جثة هذا الشاب الذي عثر عليه مقتولا في مصر، وأكدت وفاته نتيجة التعذيب.

المعلومات المتوافرة تؤكد أن الشاب الإيطالي توفي نتيجة إصابة قاتلة في العنق، وسيتم تحديد ما إذا كانت ناتجة عن التواء للعنق أو تعرضها لضربة قاتلة، فضلا عن وجود أكثر من 20 كسراً في العظام وكدمات وآثار تعذيب وإطفاء للسجائر.

تقرير الطب الشرعي أكد أيضا وجود كسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، ولا توجد أي آثار لحالات اعتداء أو شذوذ جنسي.

المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل للطب الشرعي قال في تصريحات صحافية سابقة إن مصلحة الطب الشرعي بدأت أول أمس السبت الفحص الفني لعينات جثمان الشاب الإيطالي، مضيفاً أن التقارير النهائية سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية فبراير الجاري.

وأضاف أن الأطباء الشرعيين أخدوا مسحات من فتحة شرج المجني عليه، وعينات مختلفة من الجسد، لفحصها، كما تم أخذ عينه من الحامض النووي وسوف يتم إرسالها للنيابة عقب الانتهاء من تلك التقارير.

وكانت مصر قد وافقت على مشاركة إيطاليا في التحقيقات الخاصة بشأن مقتل الشاب الإيطالي .

ووصلت للقاهرة بعثة إيطالية للمشاركة والتنسيق مع السلطات المصرية المعنية في متابعة عمليات البحث الجنائي وكشف خيوط الجريمة.