مصر ترفض إقامة عزاء لنجل مؤسس الإخوان

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى إلغاء عزاء سيف الإسلام حسن البنا، نجل حسن البنا مؤسس الجماعة والذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر يناهز 82 عاما بعد رفض وزارة الأوقاف إقامة العزاء في أي مسجد تابع للوزارة ورفض أجهزة الأمن إقامته في أي مكان بمصر.

وأعلنت عائلة البنا أن السلطات المصرية أبلغتهم رفض وزارة الأوقاف إقامة العزاء في مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر شرق القاهرة، كما أبلغتهم رفض إقامة العزاء في أي مساجد تابعة للدولة.

وقالت العائلة إنه إزاء ذلك كانت الأسرة تعتزم إقامته في أحد الشوارع إلا أنها أعربت عن خشيتها عن قيام الأمن باعتقال المعزين باعتبارهم من أنصار الجماعة ولكنها لن تستطيع تحمّل مسؤولية أمان جموع المعزين، ولا تكلفة تعرضهم لأي خطر.

وأضافت العائلة أنها قررت إلغاء عزاء فقيدها وأنها ستكتفي باستقباله عبر التلغراف أو عبر موقع "فيسبوك".

وفي ذلك السياق يقول اسلام الكتاتني القيادي المنشق عن الجماعة لـ"العربية.نت"، إن الجماعة لا تستطيع إقامة عزاء لنجل حسن البنا خشية رصد الأمن للمعزين، مضيفا أن السلطات وبدافع إنساني لن تجرؤ على اعتقال المعزين وهم في الغالب من أنصار وقيادات الجماعة، سواء الهاربين أو غير المرصودين خلال مراسم العزاء، لكنها قد تتعقبهم بعد الانتهاء من المراسم وتعتقلهم، وهو ما خشيت منه أسرة البنا وكذلك الجماعة.

وأضاف أن جماعة الإخوان لن تقف طويلا أمام عدم إقامة سرداق عزاء لنجل مؤسسها باعتبار أن الأمر يواجه بصعوبة بالغة، خاصة مع غياب كافة قيادات وكوادر الجماعة، سواء لوجودهم في السجون أو المنفى بالخارج أو الهرب بعيدا عن ملاحقة أجهزة الأمن، فضلا عن حظرها واعتبارها جماعة إرهابية ومصادرة أموالها وممتلكاتها.

وقال إن سرادق العزاء قد يكون مكانا سهلا لاصطياد من هم بعيدون عن أعين رجال الأمن، وقد يلفت نظر السلطات لأنصار جدد وأعضاء منتمين للجماعة وليسوا مرصودين من قبل، وهو ما يعرض الجماعة لخسائر أخرى كبيرة تؤدي لانهيارها تماما، ولذلك فستتغاضى عن عدم إقامة عزاء لنجل مؤسسها ولن تقوم بالتصعيد.

وكان سيف الإسلام حسن البنا نجل مؤس الجماعة قد توفى صباح الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد "الرحمن الرحيم"، بمدينة نصر ووسط تشديدات أمنية مكثفة.