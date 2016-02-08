مقتل 5 وإصابة 38 بانقلاب حافلة في بني سويف

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، وفاة 5 أشخاص، وإصابة 38 آخرين، نتيجة حادث انقلاب حافلة نقل عام صباح اليوم الاثنين بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف، نتيجة اصطدامه بالجدار الخرساني.

وأثبتت المعاينة الأولية للحادث أن سبب حادث انقلاب الأتوبيس كان نتيجة نوم سائقه، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة، وانحراف الحافلة عن مساره أعلى الطريق الصحراوي وانقلابه بالمنطقة الجبلية واشتعال النيران وتحطم جميع أجزائه.

وقال مجاهد، في بيان، إنه تم نقل 23 مصابا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، و15 مصابا إلى مستشفى بني سويف العام، فيما نقلت جثث المتوفين إلى مشرحة بني سويف.

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالذراع، ونزيف بالأنف والأذن، وخلع بالكتف.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أقل من شهر، على نفس الطريق حيث وقعت حادثة أخرى في 16 يناير الماضي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين، في تصادم حافلة سياحية بمقطورة نقل متوقفة على جانب الطريق من دون جرار.