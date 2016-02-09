السيسي لرئيس النواب الليبي: ندعم جهود تشكيل حكومة وفاق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على دعم مصر للعملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وللجهود الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة أشكال المساعدة لمؤسسات الدولة الليبية الشقيقة حتى تتمكن من أداء مهامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن عقيلة صالح بحث مع الرئيس آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لما تبذله مصر من جهود مقدرة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع الجانب المصري من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أهمية تهيئة المناخ السياسي الملائم للنهوض بليبيا اقتصادياً وأمنياً، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.

كما أكد الرئيس على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي وتقديم الدعم اللازم له باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في ليبيا والذي يهدف إلى النيل من أمنها واستقرارها ودفعها نحو الفوضى والانقسام، مشيراً إلى أهمية العمل على وقف إمداد التنظيمات الإرهابية في ليبيا بالمال والسلاح والتصدي لكافة الأطراف التي تعبث بمقدرات الشعب الليبي ومستقبله.