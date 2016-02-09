شكري: حقوق الإنسان والديمقراطية يعوقان علاقتنا بأميركا

أكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن ملفي حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي فى مصر، من أهم القضايا الشائكة التي لاتزال تعيق وصول العلاقات الثنائية مع أميركا إلى أعلى مستوياتها.

وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء في واشنطن مع قيادات المنظمات اليهودية الأميركية، إن مصر شهدت تطورات داخلية مهمة، أبرزها استكمال خريطة الطريق السياسية وتشكيل مجلس النواب، محذراً من مخاطر الاعتماد على أخبار وشائعات غير دقيقة يروجها البعض عن حقوق الإنسان في مصر مع تجاهل الكثير من التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء تطور العلاقات المصرية الأميركية، والتي اعتبرها تسير في اتجاه إيجابي نتيجة كثافة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول التحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الإرهاب والأزمات في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وأشار إلى أن شكري أشاد بالتعاون المتنامي في المجالين العسكري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وقوة الدفع التي ولدها الحوار الاستراتيجي الأخير على مستوى وزيري الخارجية في القاهرة في أغسطس 2015.

وأوضح أبو زيد أن الحوار مع قيادات المنظمات اليهودية الأميركية تناول الأوضاع الإقليمية بقدر كبير من التفصيل، لاسيما الأفكار المطروحة لإحياء عملية السلام والدور المصري الهام في تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التهدئة والعودة إلى مفاوضات سلام جادة تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها.

وأوضح أنه تطرق إلى العلاقات العربية الإيرانية، وجهود مكافحة الإرهاب، حيث كانت هناك إشادة كبيرة بالدور الريادي الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، ومبادرة السيسي بدفع المجتمع المصري نحو الاعتدال والبعد عن التطرف والانفتاح على التجارب الناجحة في الدول الأخرى.