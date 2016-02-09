مصر: الطالب الإيطالي لم يعتقل وسنحاكم من عذبه

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الشاب الإيطالي الذي عثر عليه مقتولاً في مصر لم يتعرض للاعتقال.

وقالت في بيان لها الثلاثاء رداً على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية حول وفاة الطالب الإيطالي إنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية، مؤكدة التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية.



وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، معبراً عن اندهاشه بأن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين معايير النزاهة، والدقة والمهنية.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضاً عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويهاً تاماً للوضع على الأرض وتشكل تعميماً بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب.



وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجدداً التأكيد على إعلان القيادة المصرية بأعلى مستوىاتها التزام محاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عدداً من المحاكمات الهامة في هذا الصدد.

وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية تتم مواجهتها بحزم، مشيراً إلى أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.