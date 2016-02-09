مصر.. شكري يشرح رؤية مصر لقضايا المنطقة في أميركا

يقوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع للولايات المتحدة بعد انتهاء آخر الاستحقاقات في خارطة المستقبل المصرية، وانتخاب مجلس النواب.

وفى بيان صحافي اليوم الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، بأن الوزير سامح شكري أجرى حديثا مطولا مع محطة N P R الإذاعية الأوسع انتشارا في الولايات المتحدة في برنامجها الصباحي الرئيسي، حيث استعرض التطورات على الساحة المصرية، وفي مقدمتها استكمال خارطة الطريق السياسية بنجاح وانعقاد مجلس النواب الجديد، كما تناول الأوضاع الإقليمية والتحديات التي يواجهها الشرق الأوسط.

وقال أبوزيد إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية والتطورات التي شهدتها منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما استعرض الموقف المصري والحقائق المرتبطة بالعديد من الادعاءات التي تثار حول الشأن الداخلي، موضحا أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مع قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في إطار احترامها للقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن لقاءات وزير الخارجية شملت عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي التي شاركت في جلسة الحوار التفاعلي التي نظمها مجلس الأطلنطي، والتي شرح شكري خلالها الموقف المصري من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والاتفاق النووي مع إيران، كما التقى الوزير بوفد من المنظمات اليهودية الأميركية، حيث تناول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على الموقف المصري المساند لحل الدولتين.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية التقى أيضا مع أعضاء مجلس الشؤون الخارجية الذي يضم عددا من الشخصيات البارزة في المجتمع الأميركي والمسؤولين السابقين ومديري الشركات الكبرى، حيث تناول اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمشروعات الكبرى والجهود الحكومية لتحسين المناخ الاستثماري، كما تناول التطورات الإيجابية على صعيد انتخاب البرلمان الجديد، ومواصلة مصر لمرحلة البناء الديمقراطي.

كما قدم شكري تقييما شاملا للتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهد المصري على صعيد محاربة الإرهاب والدور المصري في القضايا الإقليمية.

كما قام الوزير المصري بإجراء 3 لقاءات مع مجالس تحرير "الوول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" ومؤسسة "فورن بوليسي".