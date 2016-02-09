وزير الدفاع المصري: جاهزون لأي أخطار قادمة من الغرب

أكد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، أن الجيش المصري جاهز للتصدي لأي خطر قادم من الحدود الغربية.

وقال خلال لقائه بعدد من قادة وضباط جنود المنطقة الغربية العسكرية إن القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن الظن بها قوية وقادرة على مواجهة كافة التهديدات والعدائيات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي. وأشاد بما يبذله مقاتلو المنطقة الغربية من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الدفاع المصري عن إشادته بالدور الوطني لأبناء القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، مؤكداً أن القوات المسلحة تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وطالب صبحي الضباط والجنود باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة كافة صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات، التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها.

وأعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدود مصر الغربية.