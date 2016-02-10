براءة وزير إعلام مبارك من تهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من اتهامات الكسب غير المشروع.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي لمحكمة الجنايات، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وذكر قرار الاتهام أن الفقي حقق ثورة تقدر قمتها بنحو 33 مليوناً من عام 2002 وحتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الإعلام.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الفقي بالسجن عاماً واحداً وتغريمه 1,8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.