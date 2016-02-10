جولة مفاوضات جديدة لدول شرق النيل حول سد النهضة

يعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماع وزراء المياه و الري لدول النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى آر ال" و"ارتيليا"، وعقد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، اجتماعات للجنة الوطنية الفنية للدول الثلاث، وتم استعراض ما تم التوصل إليه خلال المسار الفني مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين.

ومن المنتظر أن يتم استعراض المسودة النهائية للعرض الفني المشترك للمكتبين اليوم على الوزراء، ويستمر الاجتماع على مدار اليومين القادمين، يتم خلالهما التوافق حول المسارات الثلاث، تمهيدا للاتفاق على موعد للتعاقد مع المكتبين الفرنسيين بعد إعداد المسودة النهائية للعرض الفني والمالي، بحضور المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت".

يذكر أن لجنة الخبراء أوصت في مايو 2013 باختيار جهة استشارية لإجراء دراستين حول تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، ودراسة حول هيدرولوجية النهر بعد السد، ووضع قواعد الملء الأول لبحيرة السد وتشغيله، بحيث لا يؤثر على دولتي المصب.