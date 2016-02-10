مصر.. إصابة 3 مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، نقلا عن مصدر أمني، بإصابة 3 مجندين من قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بمنطقة الشيخ زويد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وقالت المصادر إن مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن أثناء قيامها بحملة للحرب ضد الإرهاب بعملية مداهمات لمعاقل تنظيم بيت المقدس، حيث انفجرت العبوة لحظة مرور إحدى المدرعات، وقد أسفر الانفجار عن إصابة "سعد.خ.س - 20 سنة" بكسر في الساقين، و"ثروت.ر.ج - 20 سنة" بشظايا متفرقة بالجسد، و"علي.م.م - 21 سنة" ببتر في الساقين، إثر انفجار عبوة ناسفة تم زرعها بطريق القوات جنوب الشيخ زويد.