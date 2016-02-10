مصر.. كازاخستان تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ 19 مارس

مما يبشر بقرب عودة الرحلات الروسية إلى مصر، تلقت وزارة الطيران المدني المصرية خطابا رسميا من السفير سامي سعد، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول وسط وغرب آسيا يفيد باستئناف رحلات الطيران بين مصر وكازاخستان 19 مارس المقبل.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بعد زيارة وفد هيئة الطيران المدني الكازاخية إلى مصر في الفترة من 18 إلى 21 يناير الماضي، والاطمئنان على الإجراءات الأمنية المتبعة في مطاري شرم الشيخ والقاهرة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع وشحن الحقائب، وذلك بعد توقف حركة السفر والطيران الكازاخية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أنه من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات الجوية الكازاخية إلى مدينه شرم الشيخ يوم 19 مارس المقبل، حيث بدأ عدد من المواطنين الكازاخيين التوافد على سفارة مصر في كازاخستان للحصول على تأشيرات سياحة للسفر إلى مصر.