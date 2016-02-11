ماذا يقول السيسي في خطابه الأول أمام البرلمان؟

من المرجح أن يلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد غد السبت خطابه الأول أمام البرلمان. وقالت مصادر إن الخطاب سيكون شاملا لأهم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب المصري لـ" العربية.نت" إن الموعد النهائي لزيارة السيسي للبرلمان وإلقاء خطابه الأول فيه سيتحدد اليوم الخميس بشكل رسمي، بعد وصول الخطاب الخاص بذلك من رئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه يرجح من خلال معلوماته أن يكون الخطاب يوم السبت، نظرا لكون هذا اليوم إجازة في البلاد، وستكون منطقة وسط القاهرة حيث مقر البرلمان هادئة وسهلة التأمين، مضيفاً أن الأمانة العامة لمجلس النواب كثفت جهودها للانتهاء من الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس.

من جانب آخر، كشفت مصادر برلمانية لـ العربية.نت" أن خطاب السيسي الأول في البرلمان سيتضمن ضرورة التنسيق بين السلطات خاصة في مجال إعداد التشريعات والقوانين، وبرامج الحكومة لخفض معدلات الفقر وتحسين ظروف الاستثمار. كما سيشرح السيسي موقف الاقتصاد المصري وحجم الأعباء والديون ويتطرق إلى أزمة سد النهضة، وكافة مواقف مصر الخارجية، وعمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.