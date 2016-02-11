صور.. الجيش المصري يدمر نفقاً خرسانياً على حدود غزة

أعلن المتحدث العسكري المصري، محمد سمير، الخميس، أن القوات المسلحة خلال مواصلتها لجهودها في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء، نجحت قوات الجيش الثاني الميداني في اكتشاف وتدمير نفق خرساني على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، واستطاعت قوات الجيش الثالث الميداني ضبط مخزنين للأسلحة والذخائر خاصين بالعناصر الإرهابية.

وأكد المتحدث العسكري المصري خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن النفق الخرساني الذي تم تدميره عرضه 120 سم، وعمقه 9 أمتار، وطوله 15 مترا، ومزود بالكهرباء وبه خطا تليفون بمنطقة الدهلية بمدينة رفح الحدودية، يستخدم في أعمال التهريب للأفراد والأسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة.

كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من ضبط مخزنين للأسلحة والذخائر خاصين بالعناصر الإرهابية، أحدهما بمنطقة وادي الفهد جنوب شرق جبل الخرم عثر بداخله على 5 جوالات من مادة "C4" التى تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بإجمالى وزن 125 كلغ، و7 قوالب من مادة TNT شديدة الانفجار، إضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما ضبطت 2 بومبة هاون، وطلقات مختلفة الأعيرة، وبنادق آلية وقناصة، والآخر بمنطقة جنوب وادي الأزارق عثر بداخله على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وبنادق آلية وقناصة وكمية من مادة الكوكايين الخام.

وتم تحويل الوقائع وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.