مصر.. انقلاب قطار ركاب وجرح 69 شخصا

انقلب قطار ركاب الليلة الماضية في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، مما أسفر عن إصابة 69 شخصاً، لكن لم تقع أي وفيات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن هيئة السكك الحديدية قولها في بيان إن القطار القادم من الأقصر في جنوب البلاد إلى القاهرة خرج عن القضبان الساعة الثانية فجر اليوم الخميس، بعد دخوله سكة التفادي للسماح بمرور قطار آخر قادم من أسيوط إلى العاصمة.

وأضافت أن اثنتين من عربات القطار انقلبتا بعدما تجاوز السائق إشارة تنظيم سير حركة القطارات (السيمافور).

وأكد جمال الجوهري وكيل وزارة الصحة في بني سويف أن الحادث أسفر عن إصابة 69 شخصا نقلوا لمستشفيين في المحافظة.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة تحفظت على سائق القطار الذي يبلغ من العمر 48 عاما.

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة.

ووقع أسوأ حوادث السكك الحديدية في مصر عام 2002 عندما أمسكت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، مما أدى لمقتل 360 شخصا على الأقل.