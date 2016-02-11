مصر.. ضبط معسكر "إخواني" للتدريب على الاغتيالات

ضبطت أجهزة الأمن المصرية معسكراً لتدريب أعضاء تنظيم الإخوان بأسوان على القيام بعمليات إرهابية واغتيال شخصيات عامة.

وقال مصدر أمني إنه وردت معلومات أن تنظيم الإخوان أنشأ معسكراً لتدريب بعض كوادره وأنصاره بمنطقة صحراوية بمحافظة أسوان على الحدود المصرية السودانية لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيال شخصيات عامة وأمنية وعسكرية، وعلى الفور توجهت قوات الأمن للمعسكر وتمكنت من إلقاء القبض على أفراده الذين كوّنوا خلية إرهابية.

وتبين أن القيادات التي تقوم بتدريب أفراد المعسكر من قيادات تنظيم الإخوان، وفق المصدر، وأنهم كانوا يهدفون لتوزيع هؤلاء العناصر بعد تدريبها في المحافظات لتنفيذ عملياتهم التي تستهدف إرباك أجهزة الأمن وإنهاك الاقتصاد وتأليب الشعب. وصدرت تعليمات من قيادات باختيار العشرات من أعضاء العمليات النوعية ممن يمتلكون قدرات ومهارات خاصة لتدريبهم على الاغتيالات والقنص وتفجير المنشآت من بعد.

وعلق الخبير الأمني خالد عكاشة لـ"العربية.نت" على الخبر قائلاً إن أجهزة الأمن وجهت ضربة أمنية ناجحة للإخوان، فالمعسكر كان يهدف لتفريخ كوادر إرهابية جديدة ضمن لجان العمليات النوعية التي يعتمدون عليها ويقومون بتأهيلها للانخراط في نشاط الإرهاب المسلح، تحت إشراف مجموعة من قيادات الخارج التي استطاعت العودة إلى مصر من أجل تكوين تلك الخلايا الجديدة.