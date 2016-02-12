مصر.. وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قواتهما بسيناء

تفقد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار قواتهما بشمال سيناء.

وأكد وزير الدفاع المصري خلال لقائه بمقاتلي القوات المسلحة والشرطة أن قوات الجيش كانت وستظل عند حسن ظن الشعب المصري بها، تؤدي مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، وتقف سداً منيعاً في مواجهة كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها، مؤكداً أن الأمن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظلون أمانة في عنق رجال الجيش.

وأشاد صبحي بالدور الوطني لشيوخ وأبناء سيناء الذين يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة، ودعمهم ومساندتهم لها وتفهمهم لما تتخذه القوات المسلحة من تدابير وإجراءات أمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها.

وشدد وزير الدفاع على حرص الدولة على المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل أبنائها.

وحضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني، ومدير أمن شمال سيناء.