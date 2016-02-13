السيسي يعلن انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان. وأضاف خلال خطابه الأول أمام أعضاء مجلس النواب أن مصر استطاعت كسر شوكة الإرهاب، مؤكداً أنه سيواصل مهمته في دحر التطرف.

وقال السيسي إن مصر تشهد أوضاعا أمنية واقتصادية تقتضي توحيد الصفوف، مشدداً على قدرة بلاده على مواجهة التحدي والعبور إلى المستقبل.

وأضاف الرئيس المصري أنه ماضٍ في إرساء قواعد النظام الديمقراطي واستعادة مؤسسات الدولة، موضحاً أن الدولة "تسعى لتحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأن البلاد شهدت مشاريع عملاقة وفرت نحو مليون فرصة عمل".

وأشار إلى أن مصر نجحت في أن تعيد انفتاحها شرقا وغربا وتستعيد دورها الإقليمي، مجددا دعوته دول العالم إلى التضافر في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن مصر تسعى لحل أزمات سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية.

وأوضح السيسي أنه استخدم سلطاته في العفو عن بعض المحكومين بالحبس، مشددا على الاهتمام بقضايا التعليم والصحة وتجديد الخطاب الديني.