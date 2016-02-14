رؤساء البرلمانات العربية يجتمعون بالقاهرة لأول مرة

ينعقد بالقاهرة المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، خلال الفترة من 24 و25 فبراير الجاري، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية"، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس الدوري للقمة العربية.

وينعقد المؤتمر على مدار يومين بمبادرة من البرلمان العربي، وبالتنسيق والاتحاد البرلماني العربي، ويتضمن جلستي عمل رئيستين، حيث ستناقش الجلسة الأولى "التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي"، وتهدف إلى الخروج برؤى برلمانية لدعم العمل العربي المشترك ﻋﻠﻰ جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والدفاعية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسبل تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، وتعزيز التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي وحفظ نسيجه الاجتماعي.

أما الجلسة الثانية فتنعقد تحت عنوان "مقاربات برلمانية للرؤى التنموية المستقبلية"، وتهدف للخروج برؤية برلمانية حول الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة، وسبل التكامل العربي، ودور البرلمانات العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل التشريعات العربية الموحدة ذات الصلة.

وتعقد جلسة خاصة برؤساء البرلمانات للتداول حول أطر منهجية فعالة للعمل العربي المشترك قائمة على تقييم موضوعي للقضايا والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

وينتظر أن يشكل هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء البرلمانات العربية وما سيسفر عنه من توصيات، إضافة نوعية في مسار تمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي فى إصلاح منظومة العمل العربي المشترك.

وسوف ترفع مخرجات المؤتمر إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالمملكة المغربية أوائل شهر أبريل 2016.