شكري لنظيره البولندي: مصر آمنة وتنتظر السياح الأجانب

أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن بلاده آمنة وتعد مقصدا سياحيا مهما للسياح الأجانب.

وقال خلال مباحثاته مع نظيره البولندي صباح اليوم الأحد، إن مصر تعتبر مقصدا سياحيا هاما للسياح البولنديين، وإنها تطبق الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين كافة المقاصد، مطالبا بأهمية استعادة السياحة البولندية الوافدة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير البولندي رحب بالدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر في المستقبل القريب لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين، موضحا أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الإرهاب وتعزيز التعاون في مواجهتها باعتبارها خطرا عالميا.

وأضاف أن الوزيرين تناولا تطورات الأزمة السورية والليبية وارتباطهما بقضيتي الإرهاب وتدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، والأهمية البالغة للدور المصري باعتبار أن استقرار مصر هام للغاية لاستقرار المنطقة والقارة الأوروبية.