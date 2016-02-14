فضائية مصرية تعتذر عن إهانة أحد ضيوفها لنساء الصعيد

اعتذرت فضائية "سي بي سي" المصرية لمشاهديها ولسيدات الصعيد عن الإهانة التي وجهها أحد ضيوفها لهن في أحد برامجها.

وقالت القناة في بيان لها اليوم الأحد، إن المقطع الذي أثار غضب المشاهدين والسيدات في الصعيد مجتزأ بشكل مشوه ومخل من حلقة لأحد برامجها عُرضت قبل شهرين، وجاء بالصورة التي تم تداوله بها كي يحمل إساءات مرفوضة ورأياً منحرفاً يثير المشاعر ويستدعي الغضب، مؤكدةً أنها لا تتبنى ما قاله الضيف.

وأكدت القناة احترامها لجمهورها وللشعب المصري عموما، ولأبناء صعيد مصر على وجه الخصوص، وشددت على أنها لا تقبل أي إهانة أو انتهاك أو طعن لحرمات أي مواطن مصري، مضيفة أنها قررت مقاطعة هذا الشخص الذي أثار هذا الاستياء.

وكان مجلس النواب المصري قد قرر إحالة البلاغ المقدم به أكثر من 200 نائب من الصعيد ضد تيمور السبكي والإعلامي خيري رمضان إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة الإساءة إلى نساء الصعيد والتحقيق فيما ذكر على لسان السبكي من اتهامات مشينة في حق المرأة الصعيدية.

من جانبها، ذكرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنها اتخذت أيضا الإجراءات القانونية للدفاع عن نساء الصعيد بما يليق بهن.

وكان تيمور السبكي، "ادمن" صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع "فيسبوك"، قد اتهم في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان نساء الصعيد بخيانتهن لأزواجهن. وفور إذاعة ذلك المقطع، ثار أهالي الصعيد وقدموا شكاوى للنائب لمحاكمته، كما تلقى السبكي تهديدات بالقتل، الأمر الذي اضطره للخروج بسرعة على إحدى الفضائيات، وتقديم اعتذار لنساء الصعيد، وأكد أن ما قاله كان على سبيل الدعابة، والسخرية ولم يقصده.