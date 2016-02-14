مصر.. إلغاء حكم حبس الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكم بحبس الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وقضت بقبول الطعن المقدم منه.

وقضت المحكمة بإلغاء العقوبة المقررة على ضابط الشرطة، ياسين محمد حاتم، من محكمة جنايات القاهرة والتي تقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بقتل الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 وإعادة المحاكمة من جديد.

وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أحال الضابط المتهم في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 24 يناير من العام الماضي، ما أدى إلى مقتلها.

ووجهت النيابة العامة للضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

وتعود الواقعة إلى 24 يناير 2015 حيث كانت هناك تظاهرة قام المشاركون فيها بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب، وتعامل رجال الأمن المركزي معهم فور وصولهم بالغاز المسيل للدموع.

كما أشارت النيابة إلى أنها شاهدت الفيديو الخاص بالواقعة واعترف الضابط بحمله السلاح، لكنه أنكر إطلاق الأعيرة النارية وأكد أنه كان يحمل بندقية بها كأس معد لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط، على خلاف الحقيقة، متهمة الضابط بارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.