أفادت مراسلة العربية في القاهرة أن هناك توقعات بمد تشغيل ميناء رفح البرى من الجانبين ليوم ثالث.

وكان قد تم تشغيل ميناء رفح البري من الجانبين اليوم.. لليوم الثاني.. حيث تم افتتاحه أمس ولمدة يومين، ومن المتوقع مده ليوم ثالث غدا.. نظرا لزيادة أعداد العالقين من الجانبين ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على موافقة السلطات المصرية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء رفح البري أنه بدأ بالفعل توافد العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، ويجري إنهاء إجراءاتهم، مشيرا إلى أنه تم افتتاحه أمس فى اليوم الأول لافتتاحه.. حيث عبر أمس 1323 فردا من العالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة.

ومن جهة أخرى.. تم إدخال 24 شاحنة تقل 2265 طنا من الإسمنت، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار فى قطاع غزة.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 132 فلسطينياً قادمين من غزة ومتوجهين إلى القطاع في اليوم الثاني والأخير من فتح منفذ رفح البرى، تنفيذاً لتعليمات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتسهيل على الحالات الإنسانية بالقطاع، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ".

وذكرت مصادر أمنية في المطار أن 68 فلسطينياً وصلوا قادمين من الخارج وتم نقلهم على حافلتين بصحبة مندوب من السفارة الفلسطينية لدى مصر للتوجه إلى منفذ رفح البرى لدخول غزة، بينما وصل من القطاع 64 فلسطينياً في طريقهم للسفر إلى الخارج حيث تم تخصيص فريق عمل لمساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم على عدد من رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى خارج البلاد.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت أمس السبت معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين لمدة يومين.

وكان المعبر مغلقاً أمام سكان قطاع غزة منذ أن تم فتحه ليومين استثنائيا في الثالث من ديسمبر الماضي، وهو ما تبرره السلطات المصرية بالأوضاع الأمنية المتدهورة في سيناء المصرية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة على موقعها الإلكتروني إنها أبلغت بعمل المعبر أمس السبت وغدا لسفر المسجلين في الكشوفات لديها سابقا من الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.

وشهد المعبر إقبالاً واسعاً من الراغبين في السفر في وقت تقول فيه السلطات المحلية في غزة إن لديها نحو 25 ألف مسجل للسفر.

وعمل المعبر خلال العام الماضي أقل من 25 يوماً على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.