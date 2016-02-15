السجن عاماً لـ15 من ألتراس الزمالك بقضية اقتحام النادي

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن عاما بحق 15 من مشجعي الزمالك أعضاء "أولترس وايت نايتس"، في قضيتي اقتحام النادي ومحاولة اغتيال رئيس النادي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الشروع في قتل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأكدت أنهم استخدموا القوة ولوحوا بالعنف وتوجهوا لمقر نادي الزمالك، شاهرين أسلحتهم وعملوا على تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، وأنهم بيتوا النية لاغتيال رئيس نادي الزمالك، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية الخرطوش.

ورد أعضاء الألتراس على الاتهامات بقولهم إن الواقعة عبارة عن تمثيلية قام بها رئيس النادي للانتقام منهم والزج بهم في السجون لتصفية حسابات شخصية وسياسية.