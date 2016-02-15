السيسي يتلقى رسالة من نظيره الإريتري

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، ويماني جبراب مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، إضافة إلى سفير اريتريا بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس الاريتري اسياس أفورقي إلى الرئيس السيسي، تتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وقد أكد وزير خارجية اريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر واريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار في إفريقيا، لاسيما في ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.

وذكر يوسف أن الرئيس السيسي طلب من وزير الخارجية الاريتري نقل تحياته إلى الرئيس اسياس أفورقي، مؤكداً حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع إريتريا حول مختلف القضايا في ضوء ما يجمعهما من علاقات أخوية متميزة. كما أشار إلى أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في اريتريا في عدد من القطاعات، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بما يُحقق مصالحهما المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الإفريقي، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.