مصر: أجهزتنا الأمنية لم تعتقل الإيطالي قبل وفاته

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء القبض على الشاب الإيطالي "جوليو ريجينى" قبل وفاته من قبل عناصر أمنية مصرية.

وقال إن الفريق الأمني الإيطالي المتابع للقضية والمتواجد بالبلاد حاليا أكد أن ما نشر في إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية. وأشار إلى أن بعض الصحف الغربية نشرت معلومات غير صحيحة نهائياً تتصل بظروف اختفائه.

وقال المسؤول الأمني إن فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالي يواصل جهوده على مدار الساعة، وذلك في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الصدد.

وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث في هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.