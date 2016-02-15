مصر تمدد فتح "معبر رفح" ليوم ثالث

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا، اليوم الاثنين، بتمديد فتح معبر رفح اليوم 15 فبراير يوماً إضافياً، وذلك لمساعدة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وكان الرئيس السيسي قد قرر فتح المعبر يومي 13 و14 فبراير الجاري.

يذكر أن السلطات المصرية فتحت، أمس السبت، معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين لمدة يومين.

وكان المعبر مغلقاً أمام سكان قطاع غزة منذ أن تم فتحه ليومين استثنائيا في الثالث من ديسمبر الماضي، وهو ما تبرره السلطات المصرية بالأوضاع الأمنية المتدهورة في سيناء المصرية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة على موقعها الإلكتروني، إنها أبلغت بعمل المعبر أمس السبت وغدا لسفر المسجلين في الكشوفات لديها سابقا من الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.

وشهد المعبر إقبالاً واسعاً من الراغبين في السفر في وقت تقول فيه السلطات المحلية في غزة إن لديها نحو 25 ألف مسجل للسفر.

وعمل المعبر خلال العام الماضي أقل من 25 يوماً على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.