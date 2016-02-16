البحرين تقرر إقامة مشروعات اقتصادية في سيناء

قررت البحرين إقامة مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء في إطار مساندتها الاقتصادية لمصر.

وقال السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير البحرين لدى القاهرة عقب مقابلته مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع الوزيرة سبل تمويل عدد من التجمعات التنموية الكاملة ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، تبلغ تكلفتها الإجمالية 123 مليون دولار.

وأشار إلى أن البحرين كانت ومازالت تقف بجانب مصر حكومةً وشعباً، وأن التعاون المصري البحريني يشمل الكثير من المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري والمصرفي.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة المصرية عن أملها أن تشهد الفترة المقبلة دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية - البحرينية تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات.

وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم أواصر التعاون بين البلدين، فضلاً عن ضرورة العمل على زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين المصري والبحريني لتوحيد الرؤى في كافة المجالات المشتركة.

وأشارت نصر الدين إلى أهمية تبادل التأييد والدعم المشترك بين مصر والبحرين في المؤسسات والهيئات المالية العربية، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية.