السيسي يتلقى دعوة من محمد السادس لزيارة المغرب

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء دعوة من الملك المغربي محمد السادس للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية بغية تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بآفاق التعاون الثنائي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتعزيز التنسيق بينهما في مواجهة التحديات الراهنة.

واستلم السيسي الدعوة لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، صلاح الدين مزوار، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وسفير المملكة المغربية بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لهذه الدعوة وتطلعه لإتمام الزيارة في أقرب فرصة، لاسيما في ضوء اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والمودة التي تربط الشعبين الشقيقين، وحرصها على تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيراً إلى تمتع البلدين بكافة مقومات التكامل والتعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها انتشار التطرف والإرهاب، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الاستقرار في المنطقة، والتصدى للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية.