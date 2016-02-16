محقق مصري في وفاة الشاب الإيطالي أدين في تعذيب

أفادت مصادر قضائية وأمنية ووثائق قضائية أن ضابط شرطة مصريا كبيرا من المسؤولين عن التحقيق في وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أدين في السابق في قضية تعذيب محتجز وقتله.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى يوم 25 يناير الماضي قي الذكرى الخامسة لثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد أن قضى في الحكم نحو 30 عاما.

وعثر على جثته على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير الجاري. وقال مسؤولون في مصلحة الطب الشرعي المصرية والنيابة، إن الطالب الإيطالي تعرض للتعذيب وقتل نتيجة لضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه.

وأوضحت المصادر والوثائق القضائية أن خالد شلبي - رئيس الإدارة العامة للمباحث بمحافظة الجيزة وأحد المسؤولين عن التحقيق في وفاة ريجيني - و3 آخرين اتهموا في عام 2000 بتعذيب محتجز في قسم شرطة بالإسكندرية وقتله.

وتوضح وثيقة من محكمة جنايات الإسكندرية أنه تمت تبرئة شلبي و3 ضباط آخرين في البداية مما نسب إليهم من اتهامات فيما يتعلق بمقتل فريد شوقي أحمد عبد العال.

وأدت إعادة محاكمتهم إلى إدانة شلبي والثلاثة الآخرين في عام 2003 بتهم مخفضة بعدم حماية المعتقل وعدم نقله إلى المستشفى، وذلك حسب منطوق حكم من محكمة جنايات الإسكندرية. وحكمت المحكمة على شلبي بالحبس عاما مع وقف التنفيذ.