مصر.. تبرئة ضابط من تهمة قتل شاب "القديسين"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة حسام الشناوي، ضابط أمن الدولة، المتهم بقتل وتعذيب السيد بلال في أحداث كنيسة القديسين في يناير 2011.

وكان الضابط المتهم حسام الشناوي، العقيد السابق بمباحث أمن الدولة، والذي سبق صدور حكم غيابي ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته بقتل وتعذيب الشاب السيد بلال وتعذيب آخرين كانوا اتهموا بالتورط في تفجير كنيسة القديسين قد تقدم بطعن في الحكم وقبلت المحكمة الطعن وأعادت محاكمته من جديد، وقررت المحكمة اليوم الحكم ببراءته.

محكمة جنايات الإسكندرية، كانت قد برأت الضابط الأول في القضية الضابط أسامة الكنيسي وبعدها تقدم المتهم الثاني الهارب العقيد حسام الشناوي بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى.

وكانت كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية قد تعرضت للتفجير صباح السبت 1 يناير 2011 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية، واتهمت الداخلية المصرية عددا من الشباب، بينهم سيد بلال بارتكاب الحادث، فيما أكد محاموه أنه أجبر وآخرين على الاعتراف تحت وطأة التعذيب على يد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة.