مصر والكويت: نعمل على دفع وتعزيز العمل العربي المشترك

شدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط الكويت بمصر والشعبين الشقيقين خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

كما أكد وزير خارجية الكويت على مكانة مصر الرائدة بوصفها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي. وأشار إلى حرص بلاده على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتحقيق نتائج سريعة وملموسة في هذا الشأن، مشيراً إلى أطر التعاون المختلفة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي سيعقدها اليوم مع وزير الخارجية المصري بالقاهرة.

وأكد الوزير الكويتي حرص بلاده على دعم ومساندة مصر في مسيرتها التنموية على مختلف الأصعدة، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن مصر قيادةً وشعباً لن تنسى مواقف وزير خارجية الكويت المؤيدة لإرادة الشعب المصري ومساهمة دولة الكويت المُقدّرة في دعم جهود التنمية في مصر، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العمل على تطويرها على كافة الأصعدة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به أمير الكويت في تعزيز وحدة الصف العربي بالنظر إلى ما يتمتع به من مكانة وتقدير كبيرين من قِبل الجميع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة العربية، حيث تم التأكيد على أن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر الراهنة، والعمل على التوصل إلى تسوية للمشكلات والنزاعات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

