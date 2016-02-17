مصر.. تشييع جثمان محمد حسنين هيكل

شيع جثمان الكاتب الصحافي الشهير محمد حسنين هيكل، بعد أن أدى مشيعوه صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الحسين في القاهرة، حسب وصيته.

ونعت الرئاسة المصرية الكاتب الكبير في بيان رسمي، وتقدم الرئيس المصري لأسرة الفقيد بخالص العزاء.

كما نعى مجلس النواب المصري هيكل، مؤكدا أن مصر فقدت صحافيا "لن يتكرر".

كما أصدرت نقابة الصحافيين المصريين بيانا أعربت فيه عن "حزنها العميق" لرحيل الكاتب الكبير.

وشارك في جنازة الراحل كبار رجال الدولة المصرية والكتاب والصحافيين وأمين عام جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين المصريين.

كان هيكل قد وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع قصير مع المرض.