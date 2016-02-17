داعش يتبنى هجوما على الشرطة المصرية

أعلن تنظيم داعش في مصر اليوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم بالرصاص على نقطة أمنية قرب القاهرة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الهجوم مساء أمس الثلاثاء في محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة، وقالت وزارة الداخلية إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على النقطة.

وأفاد بيان نشر اليوم على الإنترنت منسوب لتنظيم داعش أن من سماهم البيان "جنود الخلافة" نصبوا كمينا لحملة أمنية بمنطقة البدرشين في الجيزة واستخدموا الأسلحة الخفيفة في الهجوم.

وزعم البيان مقتل 3 من رجال الشرطة أحدهم ضابط وإصابة ما لا يقل عن 5 آخرين من رجال الشرطة.

ويقول مراقبون إن التنظيم الذي تمثله بمصر جماعة ولاية سيناء أعلن في السابق تقديرات مبالغا فيها لعدد ضحايا هجمات شن معظمها في محافظة شمال سيناء التي ينشط بها.

وقتلت الجماعة التي تمثل تحديا أمنيا لأكبر الدول العربية سكانا مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات خلال العامين الماضيين، كما أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط طائرة ركاب روسية فوق شمال سيناء أقلعت من منتجع شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء المجاورة. وقتل كل من كانوا في الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وفي الآونة الأخيرة قتلت قوات الأمن خلال مداهمات بالقاهرة والجيزة أشخاصا يشتبه بصلتهم بالمتشددين.

وفي يناير الماضي قتل 7 من رجال الشرطة و3 مدنيين عندما انفجرت عبوات ناسفة خلال مداهمة منزل كان متشددون يختبئون فيه في ضاحية بالجيزة.