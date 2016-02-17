"العربية.نت" تنشر أسرارا وصورا خاصة لبطرس غالي

كشف الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأحد تلاميذ الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة تفاصيل وأسرارا جديدة عنه.

وقال في حديث خاص مع "العربية.نت" إن بطرس غالي كان أستاذه وأشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة به واقترب منه كثيرا وفي تلك اللحظات كان الفقيد الراحل يروي له ما لم ينشر من قبل ولا يعرفه أحد .

وقال سلامة إن من الحكايات التي سمعها من بطرس غالي بنفسه أنه كان وراء إقناع الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 1992 وعقب توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة بضرورة استئناف مصر مشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية والتي عزفت عن المشاركة فيها منذ عام 1961 ونتيجة للمشاركات المستمرة لمصر في هذه القوات تبوأت مصر المرتبة الأولى في مشاركات الدول بقوات حفظ السلام. وأدرك غالي بحدس الدبلوماسي وعين الخبير القانوني أن مساهمة أي دولة في قوات حفظ السلام هي المعيار الأول في اختيارها عضوا غير دائم بمجلس الأمن وهو ما حدث لمصر بعد ذلك واختير عضوا غير دائم بمجلس الأمن.

أزمة مطار لارنكا

وأضاف سلامة أن كثيرين في مصر لا يعلمون أن بطرس غالي لعب دورا كبيرا في إنهاء أزمة مطار لارناكا بقبرص، والتي أدت لتدهور العلاقة بين مصر وقبرص فقد قرر الرئيس الراحل أنور السادات إرسال فرقة من الصاعقة في 18 فبراير 1978، أغارت على مطار لارنكا الدولي في محاولة لتحرير رهائن على طائرة مصرية خطفت بواسطة مجموعة فلسطينية بقيادة أبو نضال. وقام الخاطفون باغتيال الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة وقتها، كما احتجزوا بعد ذلك عددا من العرب الذين كانوا يحضرون مؤتمرا في نيقوسيا وكانت القوات القبرصية تحاول التفاوض مع الخاطفين في المطار، وفي أثناء ذلك قررت السلطات المصرية إرسال قوات من وحدات الصاعقة الخاصة دخلت دون استئذان السلطات القبرصية وشنت هجوما على المطار وردت عليها القوات القبرصية واشتبكت معها وأدى ذلك لسقوط عدد من القتلى وانقطعت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص لسنوات عدة.

وأوضح سلامة قائلاً: هنا كان الدور البارز لبطرس غالي حيث أرسله السادات باعتباره القائم بأعمال وزير الخارجية وأقنع خلال العملية قوات الصاعقة المصرية وقوات الأمن القبرصية بالتسليم المؤقت للذخائر والأسلحة للقاعدة البريطانية في قبرص وفض الاشتباك بينهما ونجحت مساعيه في ذلك، وبعد الحادث بفترة بسيطة نجح غالي في إقناع السلطات القبرصية بتسليم الذخائر والأسلحة المصرية من القاعدة البريطانية إلى مصر وإنهاء التوتر وتكللت جهود الراحل بالنجاح وعادت العلاقات بين البلدين مرة أخرى بعد فترة وجيزة لم تستغرق سوى 3 سنوات.

خدع إسرائيل

موقف آخر يرويه سلامة ويقول: إن بطرس غالي خدع إسرائيل في مفاوضات الانسحاب الثالث والأخير من سيناء فقد كلفه الرئيس مبارك عام 1982 بالذهاب للقوات الإسرائيلية في سيناء وإقناعهم بالانسحاب وتنفيذ المرحلة الثالثة حيث كانت إسرائيل تماطل بعد وفاة السادات في ذلك. وذهب غالي إليهم وعندما وجد تعنتا منهم تركهم لحظات وعاد ليقول لهم إنه أبلغ الفريق كمال حسن علي وزير الخارجية وقتها بهذا التعنت وأنه أكد أن مصر ستقوم باتخاذ إجراءات شديدة وعنيفة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية، ووافقوا بالفعل خشية حدوث أزمة بين البلدين قد تؤدي لانهيار كامب ديفيد.

وهنا يقول سلامة ما لم يعلمه الإسرائيليون ولا غيرهم أن بطرس غالي لم يتصل بكمال حسن علي ولا بأي مسؤول بالحكومة المصرية. وقال للإسرائيليين هذا الكلام ليجبرهم على الانسحاب، مضيفا أن غالي قال له إن الاسرائيليين يخشون القوة ويرضخون لو اكتشفوا أن المفاوض أمامهم صلب وعنيد .

واقعة أخرى يرويها سلامة عن غالي فيقول بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1978 أراد السادات أن يكافئ غالي على جهوده، فقال له السادات "يا بيتر" وهو اسم الدلع الذي كان يناديه به أنه سيصدر قرارا بتعويض عائلة غالي عن كافة ممتلكاتها التي أممتها ثورة 23 يوليو 1952 فقد كانت العائلة من أثرى وأغنى العائلات المصرية خلال الحقبة الملكية وكان رد غالي مفاجئا حيث قال "يا سيادة الرئيس وان كنا كعائلة قد ظلمنا إلا أنني لا أقبل أن أكون استثناء عن كافة المصريين".

عنيد تجاه أميركا

موقف آخر يرويه سلامة لغالي ويقول: عقب انتهاء مدة بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة ورفض أميركا التوصية له بالتجديد لولاية ثانية وكان هو الاستثناء بين 8 أمناء عامين للأمم المتحدة تم التجديد لهم لولايتين التقى الرئيس الأسبق حسني مبارك بطرس غالي وقال له لقد كنت عنيدا وصلبا ولم تبد مرونة تجاه أميركا خلال ولايتك الأولى ولهذا رفضت التوصية بالتجديد لك فقال غال "إن هذا الرفض وسام على صدر بطرس غالي وعائلته ".

بقي موقفان آخران يشير لهما عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ويقول إن بطرس غالي أول من نبه ودق ناقوس الخطر للحكومات المصرية المتعاقبة على مدار ثلاث عقود من حرب المياه القادمة وأزمة مياه النيل وطلب وباستمرار التوصل لاتفاقيات مع إثيوبيا وتبادل المصالح معها من أجل الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، أما الموقف الثاني فإن غالي وبعد تعيينه أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو لم يزر أي رئيس أو وزير أو مسؤول إفريقي مصر إلا ويقوم بزيارة بطرس غالي سواء في منزله أو مكتبه بالمجلس تقديرا له لمكانته التي جعلت مصر واحدة من أهم المدارس الدبلوماسية في الشرق الأوسط.



