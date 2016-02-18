إعلام إيران ينعى هيكل وينشر صوراً نادرة له مع الخميني

اهتمت إيران ووسائل إعلامها بوفاة الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين هيكل ووصفته بالصديق المخلص، ونشرت صورا نادرة مع الإمام الخميني.

وذكر مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة أن البعثة الإيرانية بمصر شاركت في مراسم تشييع جنازة حسنين هيكل، مضيفا أن أعضاء البعثة الإيرانية قدموا التعازي باسم الحكومة والشعب الإيراني لأبناء وأسرة الراحل.

وسائل الإعلام الإيرانية اهتمت بخبر وفاة هيكل، وتصدرت صورة هيكل وخبر وفاته كافة عناوينها، اليوم الخميس. وقالت وكالة تسنيم وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مصرية إن العالم العربي فقد عالما وسياسيا كبيرا، وإن هيكل كان أكبر من كونه صحافيا أو كاتبا، فقد كان سياسيا وخبيرا بالقضايا الاستراتيجية في السياسات العربية والدولية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن بعض المواقع الإلكترونية الإيرانية صورا لهيكل مع مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني خلال حواره الصحافي الذي أجراه في 23 ديسمبر 1978، بضاحية "نوفل لو شاتو" بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء منفى الخميني.

وقالت "اليوم السابع" نقلا عن صحيفة "جام جم" الإيرانية في تقرير لها عن هيكل، إن هيكل "أبو الصحافة" في العالم العربي، وأشارت إلى علاقته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأن هيكل كان يكتب في طهران تقارير صحافية حول حركة تأميم النفط خلال فترة رئيس الوزراء محمد مصدق، واعتبرت الصحيفة أن مقالاته كانت محركا دفعت عبدالناصر لإعلان تأميم قناة السويس في مصر.

وذكرت الصحيفة الإيرانية أن هيكل كان من الأشخاص الذين تم تفويضهم للتفاوض مع إيران في حادث احتجاز دبلوماسيين أميركيين لإطلاق سراحهم 1979 في أعقاب اقتحام طلاب السفارة الأميركية في طهران.

الصحف الإيرانية كشفت سرا آخر عن هيكل، وقالت إنه وقف إلى جانب إيران في قضية الجزر الإماراتية. وأشارت صحيفتا "شرق" الإصلاحية و"إيران" إلى أنه تم ترجمة كتابه "زيارة جديدة للتاريخ" إلى الفارسية في إيران، لافتة إلى بعض تصريحاته التي قال فيها إن تقسيم العالم العربي إلى سني وشيعي جريمة كبرى في تاريخ الإسلام، وكذلك موقفه من الأزمة السورية الذي كان متقاربا مع مواقف طهران من الرئيس بشار الأسد، كما نشرت المواقع الإلكترونية الإيرانية حياة هيكل في مراحل مختلفة من تاريخ مصر وعلاقاته بالرؤساء التي تعاقبت على مصر منذ ثورة 1952.

وقالت الصحف الإيرانية إن هيكل ارتبط بطهران بعلاقات كبيرة، حيث سافر في أعقاب الثورة الإسلامية، وكان أول كتبه كتاب "إيران فوق بركان"، وكتب أيضا "مدافع آية الله قصة الثورة الإسلامية فى إيران"، يتناول تحليل أسبابها، كما نشرت صورة نادرة له في طهران خلال لقائه بالرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وزيارته لقصور الشاه.