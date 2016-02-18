مصر.. إخلاء سبيل 4 من قادة "حركة 6 أبريل"

قررت النيابة المصرية، الخميس، إخلاء سبيل 4 من قادة "حركة 6 أبريل" التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وهم محبوسون احتياطياً منذ نهاية ديسمبر الماضي، حسبما صرح مسؤول في النيابة.

و"حركة 6 أبريل" محظورة بموجب قرار قضائي منذ أبريل 2014 والانضمام إليها مخالف للقانون، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة نشاطها.

وكانت الشرطة ألقت القبض على القياديين الأربعة صباح 28 ديسمبر الفائت.

وقررت النيابة حينها حبسهم 15 يوماً بتهم التظاهر والتحريض على التظاهر والعنف وجرى تجديد حبسهم لأكثر من مرة.

وقال محمد بدوي، رئيس نيابة الدقي: "إن نيابة الدقي قررت إخلاء سبيل شريف الروبي ومحمد نبيل وأيمن عبدالمجيد ومحمود هشام بضمان 2000 جنيه (قرابة 255 دولارا أميركيا) لكل منهم".

وقال محمد عيسى الصروي، محامي المتهمين، عبر الهاتف إنه "سيتم دفع الكفالة ونتمنى أن تنتهي إجراءات إخلاء سبيلهم سريعاً".

وصدرت أحكام بالحبس على أحمد ماهر منسق "حركة 6 أبريل" وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك من أبرزهم علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.