القاهرة.. غضب بعد مقتل مواطن برصاص شرطي

حاصر عشرات المصريين مديرية أمن القاهرة احتجاجاً على قتل رقيب شرطة لمواطن في منطقة الدرب الأحمر جنوب القاهرة.

وكشف مصدر أمني أن رقيب شرطة أطلق الرصاص على سائق من سلاحه الشخصي بسبب خلاف فردي، ما أدى إلى وفاة السائق وصوله إلى مستشفي أحمد ماهر، وعقب ذلك أمسك الأهالي بالشرطي محاولين قتله.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بإنقاذه من بين أيديهم ونقله للمستشفى في حالة خطرة حيث تبين إصابته بنزيف داخلي وارتجاج وجروح عميقة وكسور .



وقال المصدر الأمني إن عشرات المواطنين تجمعوا أمام مبني مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد بالدرب الأحمر احتجاجاً على الحادث ونجحت قوات الأمن في تفريقهم .

من جانبه، كشف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة تفاصيل الواقعة وقال إنه أثناء قيام رقيب شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد أقاربه بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط مديرية الأمن حدثت مشادة بينه وبين سائق يدعى محمد عادل إسماعيل وشهرته عادل دربكة قام على إثرها رقيب الشرطة بإخراج سلاح ناري عهدته لفض الاشتباك إلا أنه خرجت طلقة منه نتج عنها مقتل السائق.

وأكد أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق القانون وستتم إحالة الشرطي المتهم لمحاكمة عاجلة.

وعلى خلفة الحادث، التقى عبد العال بشقيقة المواطن الذي قتل بالرصاص بمنطقه باب الخلق، متعهداً بمباشرة التحقيق.