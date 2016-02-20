السيسي يدعو إفريقيا لتنمية القدرات البشرية لشعوبها

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر دعت لتنظيم منتدى "إفريقيا 2016" في شرم الشيخ من منطلق حرصها على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن هذا المنتدى لا يستهدف فقط التعريف بالفرص الاستثمارية وما تمتلكه إفريقيا من موارد، وإنما يهدف إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعارف بين دول العالم أجمع.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح منتدى "إفريقيا 2016" في شرم الشيخ، أن مصر حريصة على مواصلة دورها النشط في تنمية القدرات البشرية للدول الإفريقية من خلال آليات وطنية عدة، مشيرا إلى أن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا.

وأضاف السيسي، إلى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار جميع دول العالم لما تتمتع به من موارد بشرية وثروات معدنية واستثمارات أجنبية مباشرة في الدول الإفريقية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول الإفريقية عليها التأكيد على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإفريقية إلى 5 أضعاف خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مشاركة الدول الإفريقية في أغسطس العام الماضي في افتتاح قناة السويس الجديدة في محاولة لدفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية، موضحاً أن الدعوة لعقد هذا المنتدى جاءت لدفع التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يهدف منتدى أعمال القارة الإفريقية 2016 إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة فيما بين ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي ونظرائهم في العالم بأكمله.

ودعا الرئيس المصري، القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الإفريقي والدولي لوضع اللبنات الأولى لعدد من المشروعات والمبادرات التنموية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد افتتح اليوم السبت، أعمال منتدى إفريقيا 2016، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ تحت مظلة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويهدف المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين، إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثلاثي بين الرئيس المصري ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هالي ماريام ديسالين، في شرم الشيخ خلال المنتدى، في محاولة لإيجاد تفاهمات جديدة مع الجانب الإثيوبي بشأن تأثيرات سد النهضة على حصة مصر المائية.