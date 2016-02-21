اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل الخلافات

عقد السبت في شرم الشيخ الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين .



وأصدر الرؤساء الثلاث بياناً مشتركاً عقب الاجتماع أكدوا فيه تعزيز التعاون وإنشاء صندوق تمويل مشترك لتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الثلاث. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل دفع وتطوير العلاقات الأخوية والوطيدة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث اتفق القادة الثلاثة على وحدة المصير وخصوصية الروابط التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث، فضلاً عما يجمعهم من مصالح مشتركة لا تقتصر فقط على موضوعات المياه وإنما تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد القادة الثلاثة أهمية ترسيخ أسس استراتيجية للتعاون، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتلبية طموحات الشعوب فى مواجهة التحديات المشتركة.

وفي هذا الإطار، استعرض القادة الثلاثة آليات ومقترحات التعاون المختلفة وما يمكن اتخاذه من خطوات عاجلة لتفعيل هذا التعاون وتحقيق نتائج سريعة يلمسها مواطنو الدول الثلاث.

وأضاف أن الاجتماع تناول آخر المستجدات الإقليمية داخل القارة الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل التصدي لتحدى الإرهاب والتطرف، وتعزيز جهود إقرار السلام بالعديد من الدول الأفريقية والعمل على إرساء دعائم الاستقرار فيها، بما يوفر البيئة المناسبة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وقال بيان الرئاسة المصرية أن قادة الدول الثلاث أعادوا التأكيد على التزامهم بتعزيز مجالات التعاون الثلاثية، والبناء على المصلحة المشتركة من خلال تبنى حلول تحقق المكاسب المشتركة من أجل مصلحة شعوبهم فى كافة المجالات كما اتفقوا على تكليف وزراء الخارجية بمصر والسودان وإثيوبيا بدراسة سبل إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الدول الثلاث يضمن الارتقاء بمستوى التعاون الثلاثي بينهم في كافة المجالات، وأن يتم تقديم مقترح مُحدد في هذا الشأن إلى قادة الدول الثلاث في الاجتماع القادم للجنة العليا وكذلك إنشاء صندوق تمويل مشترك لتنفيذ مشروعات تنموية فى الدول الثلاث.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، بحيث تتولى لجنة الشئون السياسية عملية التنسيق بين أعمال اللجان الثلاث، والتي ستستشرف آفاق التعاون لدى الدول الثلاث في كافة المجالات، بما في ذلك مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي- الزراعة وإدارة الموارد المائية والري- السياحة والثقافة - التعاون الاستخباراتي والأمني وتبادل المعلومات خاصة في إطار مكافحة الإرهاب – التعاون في مجال التدريب للكوادر العسكرية والأمنية - التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - الصناعات المشتركة - تعزيز الربط البري، على أن تقوم وزارات الخارجية في الدول الثلاث بتيسير الاتصالات الثلاثية في هذا الشأن.

وتقرر خلال الاجتماع تشجيع اللقاءات البرلمانية المشتركة بين برلمانات مصر والسودان وإثيوبيا، وتبادل الزيارات بما يسهم في تعميق التفاهم المشترك على المستوى الشعبي وكذلك تعزيز التواصل الشعبى بين الدول الثلاث من خلال تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية مشتركة خاصة في مجال كرة القدم.

واختتم بيان الرئاسة المصرية بأنه تم الاتفاق بين قادة الدول الثلاث على عقد مشاورات على مستوى القمة سنويا، والنظر خلال اجتماعهم القادم بعد ستة أشهر فيما سيتم رفعه من مقترحات.