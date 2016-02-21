التحقيق مع ضابط مصري تحرش بسائحة في الغردقة

بدأت نيابة الغردقة التحقيق اليوم الأحد مع ضابط شرطة بالأمن المركزي في البحيرة (شمال غرب القاهرة) بعد أن اتهمته سائحة إنجليزية بالتحرش بابنتها في أحد فنادق الغردقة.

وكانت سائحة إنجليزية الجنسية قد تقدمت ببلاغ حمل رقم 1924 جنح قسم ثان الغردقة، تتهم فيه ضابط شرطة برتبة نقيب تابع للأمن المركزي بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 17 عاماً جنسيا داخل إحدى فنادق الغردقة وهو نفس الفندق الذي كان يقيم فيه الضابط.

وقالت السائحة في بلاغها إن ضابط الشرطة كان يقيم في غرفة مجاورة لغرفتها وابنتها بفندق شمال الغردقة وحاول التحرش بها قولاً وفعلاً، وتمسكت ببلاغها رافضة عدة محاولات تقدم بها عدد من قيادات الأمن للتصالح.

وتم إخطار النيابة التي قررت التحقيق وإبلاغ السفارة البريطانية في القاهرة بالواقعة.

