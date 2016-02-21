برلمان مصر يقبل استقالة النائب سري صيام

وافق البرلمان المصري على قبول استقالة النائب سري صيام الذي تقدم باستقالته منذ أسبوعين إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وكشف الكاتب الصحافي مصطفى بكري النائب في البرلمان أن صيام أعلن استقالته لعدة أسباب، أهمها تهميش دوره في المجلس خلال الفترة الأخيرة، وعدم اختياره رغم خبراته القانونية في لجنة إعداد اللائحة الخاصة بالبرلمان، ولذلك لم يشارك في آخر اجتماعات مجلس النواب، وقدم اعتذارا عن الجلسة المخصصة لتشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، والجلسة المخصصة لنظر طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب، ولجنة تقصي الحقائق لبحث تقرير حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر.

وكان سري صيام أحد النواب الذين عينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.