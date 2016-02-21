محكمة مصرية تؤيد إسقاط الجنسية عن فلسطيني

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأحد بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن الفلسطيني هشام الطيب، المنتمي لحركة حماس، بسبب زواجه من فلسطينية من عرب 48 حاصلة على الجنسية الإسرائيلية، اسمها "رقية الطيب".

وقالت المحكمة إن تحريات وزارة الداخلية ذكرت أنه ينتمي لحركة حماس، لكن الحكم بتأييد القرار جاء نتيجة زواجه.

وكان رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب أصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن الطيب لإقامته خارج البلاد، وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وأفادت مصادر مصرية أن الطيب كان وسيط الاتصالات بين حماس وعناصر الإرهاب في سيناء لتوفير التمويل والتسليح. كما أسس شركة لتحويل أموال التنظيم الدولي للإخوان إلى حركة حماس أثناء حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.