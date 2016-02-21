مصر.. تظاهرة لأمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية

نظم صباح اليوم الأحد العشرات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية بمختلف الأقسام والمراكز بمحافظة الشرقية أمام مبنى مديرية أمن الشرقية، تضامنا مع زملائهم المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن، وسط حالة من الاستنفار الأمني حول مقر المديرية من قبل قوات الأمن المركزي.

وكانت صحف محلية أفادت بقيام أجهزة الأمن بالقبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم في أحد البرامج التلفزيونية، مساء السبت، للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

من جهة أخرى، قطع مجموعة من أمناء الشرطة طريق الواحات بمحافظة الجيزة جنوب البلاد احتجاجاً على توقيف زملاء لهم، وهددوا بغلق أقسام ومراكز شرطية.

وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن أمناء الشرطة أوقفوا حركة السيارات، مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للموقع للتعامل مع الموقف.

يأتي ذلك بعد قيام أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالقبض على 7 من قيادات ائتلاف أمناء الشرطة، بينهم أمين الشرطة منصور أبو جبل قائد اعتصام أمناء الشرطة في محافظة الشرقية منذ شهور أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في إحدى الفضائيات والحديث عن تجاوزات الشرطة، ويجري حاليا التحقيق معهم بجهاز الأمن الوطني.

في غضون ذلك، قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه على جاره في مدينة الخصوص 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمتي الشروع في القتل والبلطجة والتحفظ على سلاحه الميري.

وكان أمين الشرطة المتهم قد أطلق رصاصة من سلاحه الخاص على جاره السبت خلال نشوب مشاجرة بينهما في الخصوص بسبب مياه الغسيل.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرر سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.