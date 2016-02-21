مصر .. إحالة الشرطي قاتل سائق الدرب الأحمر للجنايات

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأحد، بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وذكر مكتب النائب العام أن قرار الإحالة جاء بعد ثبوت واقعة القتل العمد باعتراف المتهم وتحريات المباحث وأقوال الشهود.

وكان رقيب الشرطة قد أطلق الرصاص على سائق من سلاحه الشخصي بسبب خلاف حول قيمة أجرة مواصلات، ما أدى إلى مقتل السائق، وتجمهر عدد من المواطنين حول مديرية أمن القاهرة احتجاجا على مقتله.

وبسبب تلك الواقعة ووقائع أخرى، وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإدخال بعض التعديلات التشريعية وسن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.