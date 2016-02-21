مصر تنفي تهديد أمين شرطة قضاة محكمة النقض

نفت الداخلية المصرية، الأحد، قيام أمين شرطة بإشهار سلاحه الناري وتهديد قضاة محكمة بدار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تلخص في أنه أثناء عرض المدعو محمود محمد السيد، أمين شرطة مفصول منذ عامين على محكمة النقض بدار القضاء العالي للنظر في الطعن المقدم منه في القضية رقم 2332 لسنة 2013 جنايات حدائق القبة، والصادر ضده فيها حكم بالحبس عامين، أصدر المستشار رئيس الدائرة قراره برفض النقض والتنفيذ عليه، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية دون حدوث هناك وقائع.