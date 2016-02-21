وفد من حزب الله إلى القاهرة للعزاء في هيكل

بتكليف من الأمين العام لحزب الله حسن نصر، يصل القاهرة صباح غد الاثنين وفد رسمي من حزب الله لأداء العزاء في وفاة الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، والذي سيعقد في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن وفد الحزب المشارك في العزاء يضم عددا من نواب الحزب في البرلمان اللبناني، بينهم عضوان كانا ممنوعين من دخول مصر ومدرجين بقوائم المنع من الدخول إلى أن حذفهما الإخوان من القائمة إبان حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي.

ويضم الوفد محمد عفيف المستشار الاعلامي ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، وحسن عز الدين عضو البرلمان اللبناني عن الحزب، وعلي المقداد عضو البرلمان اللبناني عن الحزب ايضا.

وقالت المصادر إن الوفد سيقيم في أحد فنادق منطقة مصر الجديدة وبالقرب من مطار القاهرة.

وكان حزب الله قد نعى هيكل من خلال بيان رسمي أصدره عقب إعلان وفاة الكاتب مباشرة مباشرة يوم الأربعاء.

وأشار بيان الحزب إلى خسارة مصر والعالم العربي لقامة صحافية وإعلامية كبيرة، مثنياً على تاريخ هيكل النضالي والمهني.