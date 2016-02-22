إيطاليا لمصر: نريد قتلة ريجيني الحقيقيين

طالب ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، مصر بتقديم الجناة الحقيقيين في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال رينزي في تصريحات صحافية له مساء الأحد إنه يجب على مصر أن تكون صريحة وواضحة في التحقيقات حول مقتل الشاب المبتعث من جامعة كمبردج البريطانية، ولن يقبل سواء هو أو حكومته أو شعبه على وجه الإطلاق أي معلومات مزيفة حول الحادث، مطالبا القاهرة بتقديم حقائق دامغة.

وأكد أن إيطاليا لديها علاقة قوية جدا مع مصر، واستيراتيجية لمكافحة الإرهاب، قائلا: نحن أصدقاء، وبحكم الصداقة ننتظر من السلطات المصرية حقيقة مقتل ريجيني حتى ولو كانت مؤلمة.

يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجي، تحقيقاتها فى قضية مقتل الطالب الإيطالى، حيث استمعت إلى عدد من ممثلي النقابات العمالية، الذين كانوا على تواصل مع "جوليو" خلال الفترة الأخيرة.