جامعة الأزهر تفصل طالب المسابقة القرآنية المزيف

قررت كلية صيدلة جامعة الأزهر فرع أسيوط فصل الطالب عبدالرحيم راضي بشكل نهائي من الكلية، لعدم ثبوت صحة الواقعة، والتأكد من زيف ادعائه بحصوله على المركز الأول بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم.

وأكد الدكتور خالد إسماعيل، وكيل كلية الصيدلة، أن مجلس التأديب انعقد ظهر اليوم فى حضور الطالب، والذي وجهت له العديد من التهم منها ارتكاب جريمة التزوير والنصب والإخلال بالشرف وحسن السمعة، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار بالإجماع من مجلس الكلية بفصل الطالب بشكل نهائى، وذلك لعدم تقديم الطالب لأي مستند يثبت حصوله على المركز الأول أو حتى اشتراكه بالمسابقة.

وكان الطالب عبدالرحيم عبد الراضي طالب في السنة الرابعة بكلية الصيدلة من مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، ادعى أنه رفع اسم مصر عاليا في أيام معدودة، بعدما حقق المركز الأول عالميا في مسابقة أقيمت في ماليزيا في تلاوة القرآن والابتهالات الدينية لتنكشف خدعته بأنه لم يحصل على الجائزة بل لم يسافر أصلا إلى ماليزيا.